Pressestimme: 'Südwest Presse' zum Kampf gegen Antisemitismus
ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zum Kampf gegen Antisemitismus:
"Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, fordert zu Recht einen "Aufstand der Anständigen". Es geht dabei nicht um Attentate wie in Sydney - es geht darum, dass wir den alltäglichen Antisemitismus inzwischen achselzuckend hinnehmen. Was soll's, Israels Politik ist halt schuld an Hass oder gar Gewalt - wer solche billigen Argumente gutheißt oder gar verbreitet, hält zwar kein Gewehr in der Hand. Aber er liefert den Attentätern die Munition für ihre Taten. Dagegen gilt es aufzustehen - eigentlich eine Selbstverständlichkeit für alle, die Anstand und ein Gewissen haben."/yyzz/DP/he
