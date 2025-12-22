Pressestimme: 'Südwest Presse' zum Kampf gegen Antisemitismus

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zum Kampf gegen Antisemitismus:

"Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, fordert zu Recht einen "Aufstand der Anständigen". Es geht dabei nicht um Attentate wie in Sydney - es geht darum, dass wir den alltäglichen Antisemitismus inzwischen achselzuckend hinnehmen. Was soll's, Israels Politik ist halt schuld an Hass oder gar Gewalt - wer solche billigen Argumente gutheißt oder gar verbreitet, hält zwar kein Gewehr in der Hand. Aber er liefert den Attentätern die Munition für ihre Taten. Dagegen gilt es aufzustehen - eigentlich eine Selbstverständlichkeit für alle, die Anstand und ein Gewissen haben."