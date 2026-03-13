|
13.03.2026 05:34:40
Pressestimme: 'Südwest Presse' zum Kampf gegen hohe Ölpreise
ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zum Kampf gegen hohe Ölpreise:
"Ziel war es unter anderem, mit dem Verkauf der Notreserven die drastisch gestiegenen Preise für Benzin und Diesel wieder zu senken - und es hat funktioniert. Zumindest am Mittwoch gaben die Preise an den Tankstellen etwas nach, sogar in Deutschland. Einen Tag später aber erreichte der Ölpreis einen neuen Höchststand, weil der Iran zwei Öltanker beschossen hatte. Das zeigt deutlich, dass der Ölpreis derzeit vor allem durch irrationale Entscheidungen zustande kommt. Die nur scheinbar rationale Entscheidung der Politik, an die Notreserven zu gehen, obwohl genügend Öl auf dem Markt ist, gehört sicherlich dazu."/yyzz/DP/nas
