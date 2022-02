Pressestimme: 'Südwest Presse' zum russischen Angriff auf die Ukraine

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zum russischen Angriff auf die Ukraine:

"Mit dem Angriff auf die Ukraine, der in seiner Brutalität mit nichts zu rechtfertigen ist, katapultiert der Despot im Kreml den alten Kontinent zurück ins 20. Jahrhundert. 1990, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und den Demokratiebewegungen in Osteuropa, schienen die Schrecken der beiden Weltkriege gebannt. Wladimir Putin hat uns eines Besseren belehrt. 32 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung sind die Hoffnungen auf eine friedvolle, gemeinsame Zukunft mit allen Ländern in Europa endgültig zerstoben. Wladimir Putin hat sie zerbombt. Wenn wir diesen Traum nicht ganz aufgeben wollen, müssen wir jetzt dafür einstehen."