Pressestimme: 'Südwest Presse' zum Startup-Boom

ULM (dpa-AFX) - Die "Südwest Presse" zum Startup-Boom:

"Bürokratiewust, mangelnde Digitalisierung , schwächelnde Wirtschaft, Fachkräftemangel - all das ist eine riesige Hürde und bremst Investitionen in Deutschland.Umso erfreulicher, dass sich motivierte Menschen ihren Gründergeist nicht nehmen lassen. Doch wenn es um die weiteren Wachstumsrunden für innovative Unternehmen geht, ist die Lage weiterhin mau. Finanzierungsrunden laufen schleppend, Geld finden die Unternehmen zumeist im außereuropäischen Ausland, sodass deutsche Wachstumsunternehmen über kurz oder lang doch in andere Märkte, zumeist die USA, ziehen. Die Idee sprießt hier, das Anfangsrisiko wird in Deutschland getragen - und vom großen Erfolg profitieren andere. Das sollte sich schleunigst ändern. Ein erster Schritt wäre ein gemeinsamer europäischer Kapitalmarkt, um schnelle Finanzierung und Zugang zu Wagniskapital in der Wachstumsphase und dann Renditen für den Kontinent zu sichern."