Pressestimme: 'Südwest Presse' zur Berliner Pannen-Wahl

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zur Berliner Pannen-Wahl:

"Hätte das auch in einer anderen Stadt Deutschlands passieren können? In Hamburg etwa oder in Bremen? Wäre man dort auf die Idee gekommen, einen Volksentscheid, Wahlen des Abgeordnetenhauses und der Bezirksverordneten-Versammlungen und die Bundestagswahl auf denselben Tag zu legen? Würde man andernorts an diesem Tag auch noch einen der größten Volksläufe der Welt zulassen, für den große Teile der Stadt gesperrt werden mussten? Nun, wenn diese Stadt über eine hervorragend funktionierende Verwaltung verfügt, dann vielleicht. Berlin hätte es nicht tun sollen. Diese Wahl muss wiederholt werden, und zwar so schnell wie möglich."/be/DP/he