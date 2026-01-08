08.01.2026 05:34:39

Pressestimme: 'Südwest Presse' zur Digitalisierung in Deutschland

ULM (dpa-AFX) - Die "Südwest Presse" zur Digitalisierung in Deutschland:

"Damit die Menschen die Digitalisierung annehmen, müssen die digitalen Angebote einfacher werden und sicher bleiben. In Deutschland werden Digitalisierung und Sicherheit gern gegeneinander ausgespielt. Doch das hat wenig mit der Praxis zu tun. Es ist schließlich kein Zufall, dass Datenschutz-Experten oft auch Hacker sind und umgekehrt - also Menschen, die sowohl die Möglichkeiten als auch die Risiken des digitalen Raums besonders gut kennen. Wer Digitalisierung versteht, kann ihre Möglichkeiten gezielter nutzen und mit ihren Risiken besser umgehen. Das kann natürlich nicht bedeuten, dass der Bundesdigitalminister nun Nachhilfe für mehr als 80 Millionen Bundesbürger anbietet. Aber er kann daraus etwas ableiten, was zentral ist, damit seine großen Projekte funktionieren: Je transparenter die Angebote sind, desto leichter fällt es den Menschen, sie zu verstehen. Und ihnen zu vertrauen."/yyzz/DP/men

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

Vor US-Arbeitsmarktdaten: ATX etwas leichter -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Freitag letztlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt abrutscht, kommt der deutsche Leitindex nicht recht vom Fleck. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen