17.04.2026 05:34:38

Pressestimme: 'Südwest Presse' zur FDP

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zur FDP:

"Guter Rat für die Liberalen ist teuer. Manch einer empfiehlt der Partei, so zu werden wie die Grünen. Andere sehen sie zwischen AfD und Union positioniert, als nette Halbrechts-Populisten, wieder andere träumen von der sozial-liberalen FDP aus den 70er Jahren. Einig ist man sich in einem Punkt: Die böse Christian-Lindner-FDP, die soll, die darf es nicht mehr sein. Die verbliebene Glut soll nun Wolfgang Kubicki aus der Asche holen, dessen öffentliches Profil sich in der Methode gar nicht mal so sehr von dem Wagenknechts unterscheidet: immer einen flotten Spruch auf den Lippen, meistens unter Berufung auf "den gesunden Menschenverstand", den die Konkurrenz längst verloren hat. Damit kann man weit kommen, wie der zwischenzeitliche Höhenflug des BSW gezeigt hat."/yyzz/DP/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.04.26 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen