|
12.08.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Südwest Presse' zur Wahl in Russland
ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zur Wahl in Russland:
"Die Gründe, die Jabloko-Partei von der Wahl auszuschließen, wirken fadenscheinig - von Urheberrechtsverletzungen bis zu angeblicher Finanzierung aus dem Ausland. Dabei sind die Umfragewerte von fünf Prozent für Jabloko für Präsident Wladimir Putin keine Gefahr. Aber ihre Botschaft des Friedens wäre es schon. Denn die Wirtschaft läuft vor allem wegen der Kriegsproduktion noch einigermaßen, Arbeitsplätze hängen davon ab, Angehörige von Soldaten leben von Soldzahlungen. Müsste man die Wirtschaft wieder umstellen und mehr als eine Million traumatisierte Kämpfer in die Gesellschaft zurückführen, könnte Unruhe in der Bevölkerung entstehen. Und nichts fürchtet Putin mehr."/DP/jha
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX beendet Handel mit Gewinnen -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Leitindex tendierte zu Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.