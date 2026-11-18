STOCKHOLM (dpa-AFX) - Die konservative schwedische Tageszeitung "Svenska Dagbladet" kommentiert am Mittwoch die Friedensverhandlungen der US-Unterhändler Jared Kushner und Steve Witkoff mit der Ukraine und Russland:

"Jared Kushner, der Sondergesandte der USA für Friedensfragen, und Steve Witkoff, der Sondergesandte der USA für den Nahen Osten, sind daran gescheitert, eine Waffenruhe zustande zu bringen, und ihr Vorgehen hat - im Sinne ihres Chefs - die Möglichkeiten der Ukraine zur Selbstverteidigung weiter eingeschränkt. Statt den Krieg, wie im Wahlkampf versprochen, innerhalb eines Tages zu beenden, hat Trump Putin freie Hand gelassen, den Krieg fortzusetzen und seine Übergriffe zu eskalieren.

Damit sich diese Tragödie nicht noch weitere zwei Jahre hinzieht, muss Europa den neu gewählten Kongress davon überzeugen, Druck auf das Weiße Haus auszuüben, damit ernstzunehmende Sondergesandte ernannt werden, die den Prozess nicht von der Gier der Trump-Familie und ihres Freundeskreises bestimmen lassen."/wbj/DP/mis