SYDNEY (dpa-AFX) - Der Chip-Riese Nvidia hat in einer überraschenden Kehrtwende seinen erst kürzlich abgetretenen Mitgründer Jensen Huang an die Spitze des Unternehmens zurückgeholt. Dazu meint die australische Zeitung "Sydney Morning Herald" am Dienstag:

"Der Vorstand von Nvidia, einem der wertvollsten und bedeutendsten Unternehmen der Welt, ist mit massivem Druck dazu gebracht worden, einen Vorstandschef wieder einzusetzen, von dem eine erhebliche Gefahr für die nationale Sicherheit der USA ausgehen könnte - und zwar ausgerechnet vom amerikanischen Präsidenten.

Die Entscheidung von Nvidia, Jensen Huang nach nur elf Tagen wieder an die Unternehmensspitze zurückzuholen, hat in der Wirtschaft, in Sicherheitskreisen und im US-Kongress ungläubiges Staunen ausgelöst - selbst in einem Land, das inzwischen kaum noch in der Lage zu sein scheint, sich über irgendetwas zu wundern. (...)

Es entsteht der Eindruck, dass sich daraus ein Skandal entwickeln könnte, der die Regierung in ihren verbleibenden zwei Amtsjahren noch schwer beschäftigen wird. (...) Denn der Präsident hat damit faktisch die Interessen der Börse über die nationale Sicherheit gestellt. Ein Skandal, der in einem Kongress nicht unter den Tisch fallen dürfte, der bald von den Demokraten kontrolliert werden wird und in dessen republikanischer Fraktion es nach wie vor genügend China-Hardliner gibt, die ordentlich Druck machen werden."/cfn/DP/zb