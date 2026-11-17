SYDNEY (dpa-AFX) - Zum in dieser Woche geplanten Dreier-Gipfel von US-Präsident Donald Trump , Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin in Shenzhen schreibt die australische Zeitung "Sydney Morning Herald" am Dienstag:

"Es sieht ganz danach aus, als würde es ein Treffen der Raubtiere werden. Wenn Xi Jinping, Wladimir Putin und Donald Trump diese Woche in China einen Konferenzraum betreten, werden wir zum ersten Mal erleben, wie die drei weltweit dominierenden Raubtier-Staaten zu einem trilateralen Treffen zusammenkommen.

Von den rund 200 Ländern auf der Erde werden sich nur die Staats- und Regierungschefs dreier Länder darüber wirklich freuen. Es werden die drei sein, die in diesem Raum sitzen. Alle anderen befürchten, dass die drei Großen die Welt unter sich aufteilen werden, ohne dabei auch nur im Geringsten auf ihre Interessen Rücksicht zu nehmen. (...) Und alle teilen die von dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj geäußerte Befürchtung: Dass dies ein "Jalta 2.0" sein wird, bei dem die größten Mächte eine "Neuverteilung der Einflusssphären" vornehmen, sagte er am Wochenende. Genau das ist es, was Moskau will. Der Kreml macht daraus keinen Hehl. (...)

Ein großer Unterschied? Die ursprünglichen "Großen Drei" hatten genug vom Krieg und strebten aufrichtig nach Frieden. Die heutigen drei Großen geben vor, ein Ende der Kriege zu wollen. Doch alle drei gieren nach dem Territorium ihrer Nachbarn. (...) Wenn sich die größten Raubtiere versammeln, ist jeder andere potenzielle Beute."/cfn/DP/zb