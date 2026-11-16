16.11.2026 06:34:38

Pressestimme/'Sydney Morning Herald': US-Umgang mit Krise als Clown-Show

SYDNEY (dpa-AFX) - Zum stundenlangen landesweiten Flugstopp in den USA und den Pressekonferenzen von US-Verkehrsminister Sean Duffy und Heimatschutzminister Markwayne Mullin meint die australische Zeitung "Sydney Morning Herald" am Montag:

"Es dauerte mehr als fünf Minuten, bis endlich der eigentliche Grund für den Vorfall zur Sprache kam: ein Router, der Probleme machte und uneinheitliche Daten lieferte. Daraufhin schalteten Techniker das System ab. Und es dauerte zehn Minuten, bis schließlich bekanntgegeben wurde, dass der Start- und Landestopp tatsächlich wieder aufgehoben worden war. (...)

Es wirkte wie eine Clown-Show. Aber technische Probleme sind dabei nur eine Kleinigkeit. Der weitaus beunruhigendere Teil ist, dass es schwierig ist, den Aussagen dieser Regierungsvertreter zu vertrauen, weil ihr erster Impuls darin besteht, ihren Chef zu loben und die Schuld von sich auf andere abzuwälzen. Das ist nicht das, was die Menschen in einer Krise brauchen. (...) Allzu oft stellt diese Regierung Politik und Propaganda über Kompetenz und Kompromissbereitschaft. Die Clowns müssen zu den Erwachsenen im Raum werden."/cfn/DP/zb

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