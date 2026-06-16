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16.06.2026 05:34:40
Pressestimme: 't-online' (Berlin) zu Iran-Vereinbarung
BERLIN (dpa-AFX) - "t-online" zu Iran-Vereinbarung:
"Auf diplomatischer Ebene zeugt der vermeintliche Friedensdeal mal wieder von großen handwerklichen Fehlern. Die USA und Israel haben den Krieg gemeinsam begonnen, auf Drängen von Netanjahu. Nun handelte Trump einen Deal aus, ohne eine gemeinsame Position mit Israel zu haben. Das ist wenig zielführend. Das kann und das wird am Ende auch nicht gut gehen. Denn der israelische Premier hat weiterhin alle Hebel in der Hand, den Friedensdeal mit dem Iran zu torpedieren. Netanjahu will weiter eskalieren, er möchte die libanesische Terrororganisation Hisbollah endgültig ausschalten und auch noch gegen den Iran weiterkämpfen. Er hat bereits klargemacht, dass er nun zu Alleingängen bereit ist."/yyzz/DP/stw
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