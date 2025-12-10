|
10.12.2025 05:34:42
Pressestimme: 't-online' zu Chinareise des Außenministers
BERLIN (dpa-AFX) - 't-online' zu Chinareise des Außenministers:
Wadephul und die Bundesregierung setzen aktuell auf Deeskalation und Dialog - das war auch das zentrale Kennzeichen der Gespräche in der Volksrepublik. Gut so. Denn es ist wichtig, mit möglichst vielen Mächten im Gespräch zu bleiben. Doch ebenso wichtig ist: Deutschland muss mit dem Schlimmsten planen - etwa mit einer Eskalation des Taiwan-Konfliktes oder einem Rückzug der USA aus dem westlichen Bündnis. Die globalen Brüche sind zu tiefgreifend, um auf die Beziehungen zu den Supermächten und auf einen guten Ausgang zu vertrauen. Deswegen war Wadephuls Besuch in China am Ende auch eine mahnende Erinnerung: Deutschland und Europa müssen eigenständiger werden - wirtschaftlich wie militärisch. Es ist keine Zeit zu verlieren./yyzz/DP/mis
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. An der Wall Street schlugen die Indizes unterschiedliche Richtungen ein. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.