05.08.2026 05:34:40

Pressestimme: 't-online' zu Debatte um die Rente mit 63

BERLIN (dpa-AFX) - 't-online' zu Debatte um die Rente mit 63

Die Rentenreform ist bei den meisten unbeliebt, die Bundesregierung weiß das, Sven Schulze spürt es im Wahlkampf. Populär ist, dagegen zu sein. Um die gewaltige Aufregung zu erklären, braucht es trotzdem mehr. Die Union könnte den Impuls ihrer Ministerpräsidenten ja einfach für die Gesetzesarbeit im Herbst aufnehmen, statt zu hyperventilieren. Doch dort herrscht Panik, dass das "Gesamtkunstwerk" Rentenreform ruiniert wird, wenn jetzt jemand nachpinseln will. Und die SPD würde an der Stelle liebend gern nachpinseln. Hinzu kommt, dass die Lage der Koalition so fragil ist, dass die Union sich offensichtlich genötigt sieht, jeden Streit, ja jede Irritation zu vermeiden. Die Heftigkeit der Debatte lässt sich deshalb nicht durch die Unterschiede in der Sache, sondern durch das politische Umfeld erklären. Ein Ministerpräsident im Überlebenskampf trifft gerade auf eine Bundesregierung im Überlebenskampf./yyzz/DP/zb

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