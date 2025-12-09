|
Pressestimme: 't-online' zu Debatte um Renteneintritt nach Beitragsjahren
BERLIN (dpa-AFX) - "t-online" zur Debatte um Renteneintritt nach Beitragsjahren:
"Der Vorschlag heißt im Kern: Wer früher einzahlt, muss früher rausdürfen. Das dürfte nicht nur deutlich besser bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommen, es wäre auch schlicht gerechter. Ja, die statistische Lebenserwartung steigt - aber vor allem bei denen, die in gut bezahlten Jobs arbeiten und erst ab Mitte 20 oder gar Anfang 30 ihren ersten sozialversicherungspflichtigen Job annehmen. Wer sich lange Jahre körperlich abrackert, lebt dagegen nicht unbedingt länger. Ein beitragsbezogener Renteneinstieg würde diesen unterschiedlichen Lebensrealitäten Rechnung tragen. Südekums Vorschlag ersetzt nicht andere nötige Reformen. Aber er ist endlich ein Impuls, der die überfällige Neuordnung des Renteneintrittsalters möglich erscheinen lässt."/yyzz/DP/men
