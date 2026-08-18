18.08.2026 05:34:38

Pressestimme: 't-online' zu den Hitzeschutzplänen der SPD

BERLIN (dpa-AFX) - "t-online" zu den Hitzeschutzplänen der SPD:

"Die SPD hat einen Punkt, wenn sie sagt, dass im Koalitionsvertrag vereinbart wurde, die Gemeinschaftsaufgabe zu prüfen. Ebenso, wenn sie darauf verweist, dass man sich auch in der Umweltministerkonferenz im Mai darauf verständigt hatte. Aber all das bringt ihr nichts, wenn die Union nun bockig die Arme verschränkt, sich überrumpelt fühlt und sich nicht bewegen will. Das kann man der Union zu Recht vorwerfen, aber es führt erst mal zu nichts.

Der Bund sollte sich stattdessen auf das konzentrieren, was auch ohne Grundgesetzänderung schon jetzt möglich ist: bestehende Instrumente nutzen, die bundeseigene Infrastruktur resilient machen, Leitlinien bereitstellen, Wissen teilen und natürlich Kommunen finanziell entlasten. Auch das von der SPD vorgeschlagene Sofortprogramm ist ein richtiger Ansatz. Das ist alles nicht perfekt. Doch es ist besser, als sich in Konflikten über Grundgesetzänderungen aufzureiben."/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.08.26 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.08.26 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht tiefer aus dem Handel -- DAX letztlich im Minus -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigte sich im Montagshandel schwächer. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Verluste. Auch an der Wall Street ging es abwärts. Käufer prägten zum Wochenstart den Markt in Fernost.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen