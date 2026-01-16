|
16.01.2026 05:34:38
Pressestimme: 't-online' zu Grönland
BERLIN (dpa-AFX) - "t-online" zu Grönland:
"Es ist richtig, von den Europäern hier ein Exempel zu statuieren und Soldaten in Grönland zu stationieren, letztlich wie eine Art menschliche Schutzschilde gegen einen etwaigen Angriff. Ein Militärschlag der USA auf Grönland. Das wird aber alles nicht reichen. Am Ende liegt es einzig und allein in der Hand der amerikanischen Bevölkerung, ob sie sich weiter dieser Willkür und auch des Wahnsinns ihres Präsidenten aussetzen möchte oder nicht."/DP/jha
