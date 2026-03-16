Pressestimme: 't-online' zu Irankrieg und Donald Trump

BERLIN (dpa-AFX) - ' t-online ' zu Irankrieg und Donald Trump

Trumps Hilferuf um internationale Unterstützung für die Folgen des Irankriegs kommt viel zu spät, erst lange, nachdem die militärische Eskalation begonnen hat. Die Länder, die Trump nun zum Mitmachen auffordert, waren an der Entscheidung für diesen Krieg nicht beteiligt. Der US-Präsident gibt vor, gemeinsam mit Israel endlich etwas gegen die reale Bedrohung des iranischen Regimes zu unternehmen. Aber dieses Vorgehen der amerikanischen Regierung wirkt bis heute ignorant, arrogant, fahrlässig und ohne konkreten Plan. Auf diese Weise verspielen die USA nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich überall Vertrauen. Trumps Alleingang führt die Welt in eine Krise.

Den Kommentar in voller Länge finden Sie hier: https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/usa/id_101171030/tr ump-bittet-um-hilfe-im-iran-sein-alleingang-fuehrt-die-welt-in-eine-k rise.html/yyzz/DP/zb