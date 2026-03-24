Pressestimme: 'T-Online' zu SPD-Kurs nach Landtagswahl in Rheinland-Pfalz

BERLIN (dpa-AFX) - "T-Online" zu SPD-Kurs nach Landtagswahl in Rheinland-Pfalz:

"Jetzt bitte keine Stuhlkreise in Parteizentralen oder finsteren Hinterzimmern, wer wie abgesägt werden kann. Der SPD ist nun zum wiederholten Male vom Wähler vor die Stirn genagelt worden, dass sie sich gefälligst um die Wirtschaft und damit um die Arbeitsplätze und nicht in erster Linie um die Segnungen des Sozialstaats und deren Ausbau kümmern muss. Das tut sie am besten, indem sie gemeinsam mit dem größeren Koalitionspartner ein wirksames Reformpaket aus Entlastungen für die Wirtschaft und einer tragfähigen Rente schafft. Maßstab dafür muss ein Satz sein, den frühere Sozialdemokraten wie Wirtschaftsminister Wolfgang Clement im Mund führten: Sozial ist, was Arbeitsplätze schafft - und erhält. Und nicht, was ein Auskommen ohne Arbeit ermöglicht."/yyzz/DP/men