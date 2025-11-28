|
28.11.2025 05:34:42
Pressestimme: 't-online' zum Rentenstreit
BERLIN (dpa-AFX) - "t-online" zum Rentenstreit:
Der Widerstand der Jungen in der Unionsfraktion gegen die geplante Rentenreform ist in der Sache völlig gerechtfertigt.
Politisch ist der Aufstand dennoch töricht. Diese Koalition ist noch kein Jahr alt und schon in einem Zustand, in dem sie an ein frühes Ende kommen könnte. Über die Rente wird aber mit dieser Reform nicht das letzte Mal entschieden. Sie wird sich immer wieder auf die Tagesordnung drängen. Dafür sollten die Jungen ihr Pulver trocken halten und nicht jetzt die eigene Bundesregierung zerschießen.
In der Politik ist das oft so: Man kann recht haben und trotzdem falsch handeln. Genau diesem Anfängerfehler erliegen die jungen Wilden gerade./yyzz/DP/mis
