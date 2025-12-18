|
18.12.2025 05:34:41
Pressestimme: 't-online' zur Rentenkommission
BERLIN (dpa-AFX) - 't-online' zur Rentenkommission
Fast flehentlich will man den Experten zurufen: Bitte seien Sie mutig, bitte scheuen Sie nicht den Konflikt! Bitte wagen Sie das zu durchdenken und auszusprechen, was sich die Politik in der sich abzeichnenden Gerontokratie, der Herrschaft der Alten, nicht traut zu sagen! Bitte bauen Sie mit Ihren Vorschlägen eine Brücke in eine generationengerechte Zukunft des Rentensystems, die die schwarz-rote Koalition bestenfalls noch in der laufenden Legislaturperiode beschreiten kann. Die Erwartungen an die Rentenkommission sind zu Recht hoch, die Experten müssen jetzt liefern. Mutlose Ideen, gar ein Scheitern können wir uns, kann sich Deutschland nicht leisten./yyzz/DP/zb
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich kaum verändert -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- US-Börsen schließen mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende in Grün
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Mittwoch seitwärts, während der deutsche Leitindex Verluste einsteckte. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost dominierten die Bullen das Börsengeschehen.