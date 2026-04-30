30.04.2026 05:34:42

Pressestimme: 'taz' zu Zuckerabgabe

BERLIN (dpa-AFX) - "taz" zu Zuckerabgabe:

"Der Beschluss der Bundesregierung für eine Abgabe auf zuckergesüßte Getränke ist ein Schritt in die richtige Richtung. Falls Schwarz-Rot nun ein ambitioniertes Gesetz dazu beschließt, wird er die Gesundheit vieler Menschen verbessern. Modellrechnungen prognostizieren zum Beispiel mehrere Tausend weniger neue Fälle von Typ-2-Diabetes pro Jahr. Limonaden werden oft als unproblematischer "Durstlöscher" wahrgenommen, obwohl schon eine Flasche ein Vielfaches der empfohlenen Tageshöchstmenge Zucker enthalten kann. Umso hilfloser wirken die Einwände der Lebensmittelbranche. Sie behauptet immer noch, es sei nicht "wissenschaftlich belastbar" belegt, dass eine Zuckersteuer die gewünschten Effekte bringen würde. Aber damit stehen die Zuckerprofiteure ziemlich allein. Die Weltgesundheitsorganisation, die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina, die Bundesärztekammer, viele andere Institutionen - sie alle haben sich positiv über eine Abgabe auf Süßgetränke geäußert."/DP/jha

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