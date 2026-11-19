LONDON (dpa-AFX) - Der Londoner "Guardian" kommentiert am Donnerstag das Treffen von US-Präsident Donald Trump , Chinas Staatschef Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin in Shenzhen:

"Das Dreiertreffen am Rande der Gipfelkonferenz der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) ist zwar eindrucksvoll, jedoch stellt es keinen Erfolg dar. Das Fehlen einer klaren Tagesordnung spricht Bände: Das Spektakel ist tatsächlich der Inhalt.

US-Präsident Donald Trump betrachtet internationale Angelegenheiten unter dem Gesichtspunkt von Einflusssphären. Dieses Treffen bestärkt den Rest der Welt in der naheliegenden Schlussfolgerung, dass man auf der Speisekarte landen könnte, wenn man nicht selbst mit am Tisch sitzt.

Chinas Staatschef Xi Jinping wirbt für die Idee einer multipolaren Welt. Andere würden diesem Gedanken womöglich etwas wohlwollender gegenüberstehen, wenn nicht alle drei Teilnehmer dieses Treffens den auf Regeln basierenden Multilateralismus entschlossen untergraben würden.

Xi wirkt wie der mächtige Vermittler, der Moskau und Washington zusammenbringt, und zugleich wie der zuvorkommende Gastgeber in einer Stadt, die Chinas wirtschaftlichen und technologischen Fortschritt sowie seine Ambitionen zur Schau stellt. Der Kontrast zwischen dieser glanzvollen Metropole und den USA, die derzeit von eklatanten technischen Pannen geplagt werden, die vom Flugverkehr bis zum Bankwesen reichen, ist besonders beeindruckend.

Für den russischen Präsidenten Wladimir Putin, der im Vorfeld Schadenfreude über die "Demütigung" Europas zeigte, ist dieses Treffen ein noch deutlicherer Erfolg, denn es lässt ihn wie einen gleichberechtigten Supermacht-Partner erscheinen anstatt als Anführer einer Paria-Nation mit einer schwächelnden Wirtschaft."/pau/DP/zb