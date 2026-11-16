Pressestimme: 'The Guardian': Klimaschutz braucht Mut und Führungsstärke

LONDON (dpa-AFX) - Der Londoner "Guardian" kommentiert am Montag die 31. Klimakonferenz der Vereinten Nationen (COP31) in Antalya:

"Angesichts der neuesten Analysen, die auf eine Erderwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts um 2,7 Grad Celsius hindeuten - also weit über dem mit dem Pariser Abkommen anvisierten Ziel von 1,5 Grad - sind die Regierungen erneut mit einer schwierigen Herausforderung konfrontiert: Sie können die gefährlichsten Auswirkungen der Erwärmung immer noch abwenden, wenn sie sie den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen vorantreiben. (...)

Wenn es gelingt, die Einwände der Produzenten fossiler Brennstoffe zu überwinden, könnte in dieser Woche eine Resolution mit der Zielstellung verabschiedet werden, bis 2035 weltweit 35 Prozent der Energie aus Strom zu gewinnen. (...)

Die große Mehrheit der Weltbevölkerung erkennt die Bedrohung durch die globale Erwärmung und fordert Maßnahmen der Regierungen. Natürlich braucht das Mut und Führungsstärke: Menschen mögen einen grünen Wandel grundsätzlich befürworten, aber sie können sich zugleich gegen Veränderungen sträuben, die ihr eigenes Leben betreffen.

Doch diejenigen, die sich auf der COP31 und auf nationaler Ebene für einen schnelleren Ausstieg aus fossilen Brennstoffen einsetzen, sollten sich durch das wachsende öffentliche Bewusstsein und eine zunehmende Unterstützung bestärkt fühlen: Sie stehen auf der Seite der Zukunft, während ihre Gegner in der Vergangenheit verharren."/pau/DP/jha