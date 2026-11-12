Pressestimme/'The Guardian': Republikaner reagieren mit mehr Trumpismus

LONDON (dpa-AFX) - Zum Vorgehen von US-Präsident Donald Trump nach der Niederlage seiner Republikanischen Partei bei den US-Zwischenwahlen meint der Londoner "Guardian" am Donnerstag:

"Kurz nach Schließung der Wahllokale, als das ganze Ausmaß der Niederlage der Republikaner bei den Zwischenwahlen erst noch deutlich werden musste, schlug Donald Trump einen merkwürdig versöhnlichen Ton an. Er erklärte, er sei "absolut" bereit, die Ergebnisse zu akzeptieren, freue sich auf die Zusammenarbeit mit den Demokraten und dass seine Abschiebepolitik möglicherweise etwas "zu hart" gewesen sei.

Es war klar, dass das nicht lange halten würde. Schon wenig später stellte Trump die Legitimität der Wahlen wieder infrage. Dann ersetzte er seine Stabschefin Susie Wiles durch ihren Stellvertreter Stephen Miller - einen Nationalisten oder, wie Hakeem Jeffries, der voraussichtlich der nächste Sprecher des Repräsentantenhauses werden wird, es ausdrückte, einen "eiskalten Rassisten". (...)

Am Dienstag wählten die Republikaner im Repräsentantenhaus mit Jim Jordan einen weiteren aggressiven Hardliner zu ihrem Fraktionsvorsitzenden. Jordan kündigte an, sich allen Untersuchungen entgegenzustellen, die von der neuen demokratischen Mehrheit angestrebt werden könnten. (...)

Einige hoffen immer noch, dass den Republikanern nichts anderes übrig bleibt, als Trump für die Wahlniederlage zur Rechenschaft zu ziehen. Vizepräsident JD Vance versuchte, sich von ihm zu distanzieren, indem er den Iran-Krieg kritisierte, und Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, erklärte, es stehe "außer Frage", dass das Wahlergebnis eine Zurechtweisung für Trump darstellt.

Doch die meisten Politiker der Republikanischen Partei wollen entweder mehr Trumpismus oder haben große Angst davor, sich mit Trump anzulegen, nachdem er frühere Kritiker fertiggemacht hat."/pau/DP/zb