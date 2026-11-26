LONDON (dpa-AFX) - Die britische Zeitung "The Guardian" kommentiert am Donnerstag das Ringen um die Nachfolge von UN-Generalsekretär António Guterres:

"Die Zukunft der Vereinten Nationen sieht in einer Zeit der Straflosigkeit für Gräueltaten, tobender Kriege und offener Feindseligkeit seitens der USA sowie einer Finanzierungskrise und einer Blockade des Sicherheitsrats so düster aus wie nur selten zuvor. Zwar herrscht weitgehend Einigkeit darüber, dass die Wahl des nächsten Generalsekretärs von entscheidender Bedeutung ist - vielleicht sogar existenziell. Doch leider endet die Einigkeit damit auch schon. (...)

Die nächste geheime Testabstimmung steht am kommenden Montag an, doch eine Einigung ist bisher nicht in Sicht. Da die Amtszeit von António Guterres am 31. Dezember endet, könnte der Posten zum ersten Mal unbesetzt bleiben.

Eine Frau in diesem Amt ist längst überfällig. Zugleich deutet die inoffizielle regionale Rotation auf eine Kandidatin aus Lateinamerika oder der Karibik hin. Rebeca Grynspan, eine ehemalige Diplomatin und UN-Insiderin aus Costa Rica, galt als klare Favoritin. Doch wie es heißt, stößt sie aufgrund ihrer Kritik an Israel und ihrer Haltung zur Ukraine auf den Widerstand der USA und Russlands.

Lana Nusseibeh, eine Ministerin der Vereinigten Arabischen Emirate und ehemalige Botschafterin bei den UN, stieg spät ins Rennen ein, ist nun aber in dessen Mittelpunkt gerückt, wobei Russland und die USA sie unterstützen, während China, Großbritannien und Frankreich sie Berichten zufolge "entmutigt" haben.

Ein dritter Kandidat, Rafael Grossi aus Argentinien, leitet die Internationale Atomenergie-Organisation und wird von Russland abgelehnt. Weitere Späteinsteiger könnten noch auftauchen. António Guterres war eine starke Stimme des Gewissens, doch viele wünschen sich einen aktiveren Vermittler, der die UN neu belebt. Das ist allerdings leichter gesagt als getan."/pau/DP/zb