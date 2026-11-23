LONDON (dpa-AFX) - Zum Scheitern der Weltklimakonferenz (COP31) in Antalya, bei der Australien für die Verhandlungsführung zuständig war, heißt es im Londoner "Guardian":

"Nach seiner Rede auf der UN-Klimakonferenz in Antalya hat Australiens Premierminister Anthony Albanese Kritik daran zurückgewiesen, dass er das Problem, das maßgeblich zur katastrophalen globalen Erwärmung beiträgt, gar nicht direkt erwähnt hatte - nämlich die Verbrennung fossiler Brennstoffe. (...)

Sollte Albanese wirklich der Meinung sein, dass es belanglos oder trivial sei, wenn der Regierungschef eines führenden Kohle- und Gasexporteurs dieses Thema nicht anspricht, dürfte ihm der Verhandlungsleiter, sein Klimaminister Chris Bowen, nach den zähen Gesprächen, die diese Konferenz zum längsten UN-Klimagipfel aller Zeiten machten, einiges zu erzählen haben.

Denn die Verhandlungen haben ihr vorrangiges Ziel auf klägliche Weise verfehlt - nämlich ein "Antalya-Pakt", der Investitionen in erneuerbare Energien und Elektrifizierung vorantreibt, Finanzmittel für Entwicklungsländer aufstockt, die mit Klimaschäden konfrontiert sind, und anerkennt, dass die Welt das Ziel, den Anstieg der globalen Temperaturen auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, bei weitem verfehlt hat, was alarmierende Folgen für den gesamten Planeten hat. (...)

Viele Klimaexperten und prominente Persönlichkeiten fragen sich nun, ob der gesamte COP-Prozess nicht einer grundlegenden Überarbeitung bedarf. Zu ihnen gehörte der ehemalige US-Vizepräsident und langjährige Klimaaktivist Al Gore. Er nannte es einen "Skandal", dass "eine Handvoll Ölstaaten ein Vetorecht gegen jede Erwähnung fossiler Brennstoffe hat" und fügte hinzu: "Es ist seit Jahren klar, dass der COP-Prozess einer umfassenden Reform bedarf.""/pau/DP/zb