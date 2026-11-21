LONDON (dpa-AFX) - Der Londoner "Independent" kommentiert am Samstag die bei einem Gipfeltreffen in Brüssel erzielten Vereinbarungen für eine Wiederannäherung zwischen der EU und Großbritannien:

"Angesichts der Verbitterung über die Brexit-Scheidung, die vor einem Jahrzehnt begann, ist der Neustart in den Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU nach allen Maßstäben eine bemerkenswerte Leistung. Der gute Wille und die Harmonie zwischen den britischen und den EU-Vertretern waren greifbar. Es ist in der Tat ein Wendepunkt.

Allerdings ist damit, wie Premierminister Andy Burnham einräumt, wahrscheinlich auch "das Limit" dessen erreicht, was während dieser Legislaturperiode an Fortschritten möglich ist. Aber die Richtung ist klar. In der nächsten Legislaturperiode können weitreichendere Schritte unternommen werden. (...)

Die Briten und andere europäische Nationen wissen nur allzu gut, wie radikal sich der geopolitische und globale wirtschaftliche Kontext seit 2016 verändert hat. Deshalb müssen und werden sich die Beziehung weiterentwickeln - im Handel und in der Wirtschaft, aber auch in Verteidigung und Sicherheit. Der Krieg in der Ukraine, Amerikas schwindendes Engagement für den europäischen Teil der Nato und der symbolträchtige Ausschluss der Europäer vom Xi-Trump-Putin-Gipfel in Shenzhen zeigen zusammengenommen, warum eine erneuerte, auf Vertrauen gegründete Partnerschaft zwischen Großbritannien und der EU unvermeidlich wird."/pau/DP/zb