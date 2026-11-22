|
22.11.2026 13:19:39
Pressestimme/'The Independent': Energiewende teurer als erwartet
LONDON (dpa-AFX) - Der Londoner "Independent" kommentiert am Sonntag die Weltklimakonferenz in der Türkei:
"In gewisser Weise ist es bemerkenswert, dass im Verlauf der UN-Klimakonferenzen viel erreicht wurde, obwohl ihre Beschlüsse auf dem Prinzip der Einstimmigkeit erfolgen müssen. Dabei werden die Verhandlungen nicht so sehr vom langsamsten Schiff im Konvoi gebremst, sondern vielmehr von jenen erdölfördernden Ländern, die ein starkes Interesse daran haben, in die entgegengesetzte Richtung zu steuern. Dazu gehören derzeit die Vereinigten Staaten unter der Führung eines Präsidenten, der ausdrücklich für die Förderung fossiler Brennstoffe wirbt und sich über "Windmühlen" lustig macht. (...)
Langfristig bieten erneuerbare Energie sowie Kernenergie, in Kombination mit der Batterietechnologie, die Möglichkeit einer Stromwirtschaft, die kostengünstiger ist als eine, die auf fossilen Brennstoffen basiert. Doch viele Länder, darunter Großbritannien, die auf das Ziel von Netto-Null-Emissionen hinarbeiten, stellen fest, dass die Kosten des Übergangs höher als erwartet sind. Zudem ist es schwieriger, die Öffentlichkeit in den wohlhabenden Demokratien dafür zu gewinnen, als viele Befürworter sauberer Energie angenommen hatten.
Dies sind die Herausforderungen, denen sich die globale Umweltbewegung zuwenden sollte, anstatt so viel ihrer Aufmerksamkeit auf jährliche Konferenzen von Experten zu richten, an denen politische Führungspersönlichkeiten nur sporadisch teilnehmen und bei denen die Wahrscheinlichkeit zunimmt, dass sie enttäuschend verlaufen."/pau/DP/zb
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen letztlich im Sinkflug -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street übernahmen die Bären das Ruder. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.