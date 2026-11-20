DUBLIN (dpa-AFX) - Zum Treffen von US-Präsident Donald Trump , Chinas Staatschef Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin in Shenzhen heißt es am Freitag in der in Dublin erscheinenden "Irish Times":

"Mit einer Dauer von gerade einmal 90 Minuten war dies kein zweites Jalta - jene achttägige Konferenz am Ende des Zweiten Weltkriegs, auf der Roosevelt, Stalin und Churchill die neue Weltordnung festlegten. Doch mit dem Treffen am Donnerstag in Shenzhen zwischen Donald Trump, Xi Jinping und Wladimir Putin wurde, wie der amerikanische Präsident sagte, Geschichte geschrieben.

Es war das erste Mal, dass sich die Staatschefs der drei großen Atommächte der Welt zu einem trilateralen Treffen versammelten, und Trump war entschlossen, die nukleare Abrüstung auf die Tagesordnung zu setzen. Die anderen schlossen sich ihm an, wobei Xi Atomwaffen als ein Damoklesschwert bezeichnete, das über der Menschheit schwebt, und die vollständige Beseitigung des gesamten weltweiten Arsenals forderte.

Auch Putin sprach sich für einen Dialog zu diesem Thema aus, obwohl es doch gerade Russlands Atomwaffen waren, die ihm einen Platz am Verhandlungstisch mit den Staats- und Regierungschefs der beiden größten Volkswirtschaften der Welt gesichert haben. Und trotz seiner Vergangenheit, in der er Krieg als Instrument der Machtpolitik einsetzte, schloss sich der russische Präsident Xi und Trump an und stimmte einer Vier-Punkte-Erklärung für den Frieden zu."/pau/DP/jha