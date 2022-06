Pressestimme: 'Volksstimme' zu angekündigten Zinserhöhung

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die "Volksstimme" zu angekündigten Zinserhöhung :

"Guten Morgen, EZB! Die Inflation in der Euro-Zone musste erst auf den Rekordwert von 8,1 Prozent steigen, bis die Zentralbank mit ihrer Chefin Christine Lagarde nach monatelangem Wegducken eingesehen hat: Eine Nullzins-Politik können sich Verbraucher und Wirtschaft nicht mehr länger leisten. Natürlich steht die EZB unter politischem Druck: Höhere Zinsen können die mit Milliardensummen vorerst geretteten Euro-Krisenländer wie Spanien, Italien oder Griechenland erneut vor Finanzprobleme stellen. Doch der seit Russlands Überfall auf die Ukraine weiter verschärfte Preisschub ist noch gefährlicher - für alle Euro-Volkswirtschaften: Es droht der Sturz in tiefe Rezession. So ist das Drehen an der Zinsschraube längst überfällig. Doch niemand sollte hoffen, dass dann rasch wieder alles gut wird. Zu mächtig ist der Inflationsschub, zu unberechenbar die weitere Preisentwicklung für Öl und Gas. Es wird ein mühsamer und langer Weg zurück in Finanz-Normalität."/yyzz/DP/men