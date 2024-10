Pressestimme: 'Volksstimme' zu antijüdischen Protesten in Berlin

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme' zu antijüdischen Protesten in Berlin:

"Bei Demonstrationen wie den antiisraelischen Aktionen zuletzt in Berlin entscheidet sich, wer bestimmte Stadtteile in der Hauptstadt dominiert. In Kreuzberg ist es der nach Zehntausenden zählende muslimisch-arabisch Bevölkerungsteil. Der kann, garniert mit internationalen Protest-Prominenz wie Greta Thunberg, dem Hass auf die Juden freien Lauf lassen, geschützt von Demonstrationsfreiheit und begründet mit der anfechtbaren israelischen Staatspolitik. Das ist vorgeschoben: Auf den Straßen bricht die Gewalt aus, die zuvor in Familien und Moscheen geschürt worden ist, ohne dass dies ans Ohr der Senatsinnenverwaltung - sprich der deutschen Staatsgewalt - gedrungen wäre. Die Lage ist längst ins Schizophrene entrückt: Juden, seit mehr als einem Jahrtausend in diesem Land lebend, müssen fürchten, Gewalt zu erfahren. Junge Muslime, wie auch immer nach Deutschland gekommen, können sich sofort in der Diaspora austoben, wie es ihnen gefällt."/yyzz/DP/he