Pressestimme: 'Volksstimme' zu Atomraketen in Weißrussland

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Atomraketen in Weißrussland:

"In Europas senkt sich von Norwegen bis Bulgarien ein neuer Eiserner Vorhang herab. Mit der Aufstellung von taktischen Atomraketen aus Russland wird Weißrussland endgültig vom Westen abgeschottet. Kremlchef Wladimir Putin ist seit langem dabei, sich Weißrussland einzuverleiben und dabei im Zuge seines Krieges gegen die Ukraine ein gehöriges Stück weitergekommen. Dass in den jetzt so fern erscheinenden 1990er Jahren die Ukraine und Belarus zugunsten Russlands auf ihre Atomwaffenarsenale verzichteten, war ein beispielhafter Sicherheitsgewinn. Nun drehen die Russen Stück für Stück alles zurück, was damals erreicht wurde. Russland und die Nato kommen sich nur noch in einem nahe: dem Ausbau der Bedrohungspotenziale in unmittelbarer Nachbarschaft. Finnland und Schweden werden Nato-Mitglieder. In Polen bauen die Amerikaner ihre Stützpunkte aus und hinter der Grenze in Belarus stehen bald die russischen Nuklearraketen. Dieser Eiserne Vorhang wird auch nach einem Ukraine-Frieden bleiben."/yyzz/DP/he