16.02.2026 05:34:46

Pressestimme: 'Volksstimme' zu Atomschirm für Europa

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme' zu Atomschirm für Europa:

"Die Emanzipation Europas von den USA hat in München einen Zusatzschub erhalten: Soll Deutschland eine Atommacht werden? Nein, sagt Vizekanzler Lars Klingbeil. Das dürfte wohl nicht das letzte Wort gewesen sein. Wer Atomwaffen auf seinem Gebiet hat, riskiert bei einem Angriff die eigene Vernichtung. Für Deutschland wäre das ein Zurück in die 1980er Jahre, als die Hochrüstung im Kalten Krieg Bundesrepublik und DDR zu Startrampen für amerikanische und sowjetische Mittelstreckenraketen machte. Es droht ein Déjà-vu-Effekt. Aber es wären keine Raketen unter fremdem Befehl. Nuklearwaffen haben seit dem ersten Abwurf durch die USA 1945 einzig der Abschreckung gedient. Wäre die Ukraine nicht per Vertrag atomwaffenfrei geworden, hätte Russland niemals angegriffen."/yyzz/DP/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX kämpft um 25.000-Punkte-Marke -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen