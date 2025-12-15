|
Pressestimme: 'Volksstimme' zu Aufschwung beim Biogas
MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Aufschwung beim Biogas:
"Dass es den Biogaserzeugern wieder besser geht, ist eine gute Nachricht für alle Verbraucher. Denn der ökologische Brennstoff hat einige Vorteile. Er wird im besten Fall aus den Pflanzenresten hergestellt, die sonst wenig bis gar keinen Nutzen haben. Natürlich ist es nicht der eine perfekte Energieträger: So können etwa mit dem zunehmenden Anbau von Pflanzen, die nur zur Gasgewinnung dienen, die Ackerpachtpreise steigen, was die Produktion von Lebensmitteln teurer macht. Wie so oft gilt es, klug abzuwägen. Nicht abwägen, sondern durchgreifen sollte man dagegen beim Problem der falsch deklarierte Importe. Betrüger insbesondere aus Asien unterbieten mit angeblich nachhaltigem Kraftstoff aus Palmöl deutsche Erzeuger. Dazu offerieren sie günstige CO2-Reduktionszertifikate ohne echte Klimakompensation, was den hiesigen Firmen eine weitere Verdienstmöglichkeit raubt. Gegen solche Praktiken muss die Politik entschlossen vorgehen."/yyzz/DP/he
