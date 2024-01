Pressestimme: 'Volksstimme' zu Aushöhlung der Demokratie

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Aushöhlung der Demokratie:

"Robert Habeck warnt zu Recht vor einer möglichen Machtübernahme von AfD und Co. Knapp jeder vierte Deutsche könnte sich vorstellen, Ultrarechts zu wählen. Viele wünschen sich, verständlicherweise, dabei einfach nur ein Ende des Ampel-Chaos. Die Versprechungen der AfD bedienen hier die Sehnsucht nach Lösungen, während die amtierende Regierung verlässlich immer nur neue Fragen und neuen Streit produziert. Statt der erhofften tragfähigen Lösungen droht jedoch eher eine Aushöhlung der Demokratie. AfD-Deutschland als Autokratie, als Überwachungsstaat nach russischem Vorbild? Nicht von ungefähr agiert die Rechtsaußen-Partei seit jeher extrem kremlfreundlich. Was nicht zuletzt an einer massiven Finanz-Unterstützung aus Moskau liegen dürfte. Und die These stützt, dass die AfD strategisch perfekt in Putins Konzept von der hybriden Kriegführung gegen den Westen passt."/yyzz/DP/he