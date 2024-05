Pressestimme: 'Volksstimme' zu Baerbock und EU-Erweiterung

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Baerbock und EU-Erweiterung:

"Nach der jüngsten Eurobarometer-Umfrage ist eine EU-Erweiterung für die Deutschen kein Hit. Sie steht bei den Zukunftsfragen auf dem 14. und letzten Platz. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) will hingegen den Westbalkan am liebsten schon morgen unter Brüsseler Fittiche nehmen. Dies erscheint konsequent, verspricht doch die EU den ex-jugoslawischen Republiken und Albanien seit Jahren die Mitgliedschaft. Allerdings - auch dies ist konsequent - nur bei Erfüllung der Kopenhagener Aufnahmekriterien. Das sind in Kürze Rechtsstaat, Marktwirtschaft und Erfüllung von EU-Verpflichtungen. Damit sind sie auf dem Westbalkan noch lange nicht so weit. Wieso drückt Baerbock bei einem unpopulären Thema in barschem Befehlston auf die Tube? Die Ministerin liefert die Begründung gleich mit: Um Putin keine Einflusssphären zu überlassen. Die Balkanländer sollen also nur ein Puffer gegen die Russen sein. Damit würde der EU-Aufnahmeprozess zur Farce."/yyzz/DP/he