06.08.2026 05:34:39

Pressestimme: 'Volksstimme' zu Berlin-Wahl und Linken

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Berlin-Wahl und Linken:

"'Berlin, nun freue dich', gab der damalige sozialdemokratische Bürgermeister Walter Momper seiner Stadt nach dem Mauerfall 1989 mit auf den Weg. Fast 40 Jahre später hat es viel Auf und Ab gegeben - aber eines blieb konstant: Die Regierungschefs in der Hauptstadt kamen entweder von CDU oder SPD. Die Linke könnte das diesmal bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus ändern. Berlin unter Führung einer Partei, die die Nachfolge der SED angetreten und die Stadt einst durch die Mauer gespalten hat - das wäre ein Dammbruch. Da schwankt Berlin sehr zwischen Furcht und Freude. Der Kontrast zum Umland ist groß: Von Sachsen-Anhalt bis Mecklenburg-Vorpommern geht es politisch rechts lang, während in Berlin bunte Vielfalt herrscht. Politische Experimente mit ungewissem Ausgang inklusive."/yyzz/DP/he

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