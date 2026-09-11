Pressestimme: 'Volksstimme' zu BSW-Agieren in Sachsen-Anhalt

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die "Volksstimme" zu BSW-Agieren in Sachsen-Anhalt:

"Nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hat die AfD alle im neuen Landtag vertretenen Fraktionen zu Sondierungsgesprächen eingeladen. Erwartungsgemäß ließen CDU, SPD, Linke und Grüne die Rechtsaußen-Partei postwendend abblitzen. Das BSW wiederum will sich nicht drängen lassen. Die Zeit für Sondierungsgespräche sieht es noch nicht gekommen. Die Wagenknecht-Partei will sich nicht vorschnell festlegen. Das muss sie auch nicht. Denn obwohl das BSW nur fünf der 83 Abgeordneten im neuen Landtag stellt, kann es aus einer Position der Stärke agieren. Dies spielt die Partei jetzt aus. Sie will mit allen im neuen Landtag vertretenen Fraktionen ins Gespräch kommen, um zunächst inhaltliche Schnittmengen auszuloten. Dabei dürfte es bunt durcheinander gehen. Zu erwarten ist am Ende aber, dass das BSW der AfD in die Regierung verhilft. Mit ihrer Strategie - Gespräche mit allen - treibt das BSW den Preis für den künftigen alleinigen Partner hoch. Der Polit-Poker hat begonnen."/yyzz/DP/men