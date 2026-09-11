|
11.09.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Volksstimme' zu BSW-Agieren in Sachsen-Anhalt
MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die "Volksstimme" zu BSW-Agieren in Sachsen-Anhalt:
"Nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hat die AfD alle im neuen Landtag vertretenen Fraktionen zu Sondierungsgesprächen eingeladen. Erwartungsgemäß ließen CDU, SPD, Linke und Grüne die Rechtsaußen-Partei postwendend abblitzen. Das BSW wiederum will sich nicht drängen lassen. Die Zeit für Sondierungsgespräche sieht es noch nicht gekommen. Die Wagenknecht-Partei will sich nicht vorschnell festlegen. Das muss sie auch nicht. Denn obwohl das BSW nur fünf der 83 Abgeordneten im neuen Landtag stellt, kann es aus einer Position der Stärke agieren. Dies spielt die Partei jetzt aus. Sie will mit allen im neuen Landtag vertretenen Fraktionen ins Gespräch kommen, um zunächst inhaltliche Schnittmengen auszuloten. Dabei dürfte es bunt durcheinander gehen. Zu erwarten ist am Ende aber, dass das BSW der AfD in die Regierung verhilft. Mit ihrer Strategie - Gespräche mit allen - treibt das BSW den Preis für den künftigen alleinigen Partner hoch. Der Polit-Poker hat begonnen."/yyzz/DP/men
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: Dow schließt stärker -- ATX geht nach Rekord fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.