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10.09.2026 05:34:42
Pressestimme: 'Volksstimme' zu BSW in Sachsen-Anhalt
MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu BSW in Sachsen-Anhalt:
"Das Bündnis Sahra Wagenknecht hat in seiner jungen Geschichte einen steilen Aufstieg genauso hingelegt wie rasende Talfahrten. Gerade hat sich die BSW-Fraktion in Erfurt selbst aufgelöst und neu formiert, weil sich Thüringer Selbstständigkeit nicht mit dem Sendungsbewusstsein der Ex-Kommunistin verträgt. In Sachsen-Anhalt könnte die Partei nach dem Landtagseinzug gleich auf die Regierungsbank durchrutschen, als Partner der AfD. Für den Preis, einer rechtsextremen Partei zur Macht verholfen zu haben. Bisher gibt es aber erstmal die BSW-Idee, einen überparteilichen Experten als Ministerpräsidenten zu gewinnen. Doch wer opfert sich freiwillig für Wagenknechts Achterbahn-Partei?"/yyzz/DP/nas
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