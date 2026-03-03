|
03.03.2026 05:34:41
Pressestimme: 'Volksstimme' zu Bundesregierung und Krieg
MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Bundesregierung und Krieg:
"Beim neuen Nahost-Krieg drehte Merz keck Ursache und Wirkung Trump-freundlich um: Der Iran solle doch aufhören, Nachbarn zu attackieren. Dann überließ er anderen in der Regierung die Kommunikation mit dem Volk. Was wird mit den deutschen Urlaubern? Wie werden sich die Öl- und Gaspreise entwickeln? Und wie ist mit dem Völkerrecht? Bei den Energiepreisen verwies das Wirtschaftsressort auf andere deutsche Quellen. Die Anzeigen an den Zapfsäulen sprechen eine andere Sprache. Zu Völkerrechtsbedenken bemerkte Außenminister Johann Wadephul nur, dass man dies prüfen werde. Eine Evakuierung von Touristen bügelte er ab. Immerhin: Eine deutsche Kriegsbeteiligung soll es nicht geben. Auffallend beim Heimatschutz sind übrigens Parallelen von Deutschland zum jetzt betroffenen Iran: Es gibt hier wie da nicht einen Schutzraum oder Bunker für die Bevölkerung."/yyzz/DP/nas
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: ATX schließt tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notierte am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex schloss auf rotem Terrain. An den US-Börsen ging es uneinheitlich zu. Die Märkte in Fernost beendeten den Handel am Montag mehrheitlich im Minus.