Pressestimme: 'Volksstimme' zu Corona

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Corona:

"Das Corona-Virus bleibt unter uns. Und es deckt immer wieder Schwachstellen auf, die schon längere Zeit bestehen. Die Kommunikationsschwierigkeiten zwischen Roma-Familien und städtischer Gesellschaft bestehen in Magdeburg seit Jahren. Dem Gesundheitsamt fehlt der Zugang zu den Betroffenen. Und der Roma-Gemeinschaft fehlt es aus einer langen Tradition heraus an Vertrauen in die Arbeit von Behörden. Deshalb ist es schwierig, Infektionsketten schnell zu recherchieren. In dieser Situation, die nicht nur in Magdeburg Prävention erschwert, müsste der Zentralrat der Sinti und Roma mit seinen Mitgliedsverbänden und -Organisationen mehr praktische Aufklärungs- und Vermittlungsarbeit leisten, anstatt nur Stigmatisierung zu beklagen. Fest steht, dass die Corona-Fälle in Magdeburg insgesamt weiter zunehmen werden. Die Schulschließungen sind gerechtfertigt. Massentests in den Brennpunkten müssten folgen. Zur Not zwangsweise."