Pressestimme: 'Volksstimme' zu den Bauernprotesten

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu den Bauernprotesten:

"Ob Tierwohlabgabe, Bürokratieabbau oder jetzt die Rückkehr zum Biodiesel: Die Bundesregierung hat der Bauernschaft bislang nur vage Versprechen und unausgegorene Angebote vorgelegt. Die Proteste werden daher weitergehen, die Kuh ist längst nicht vom Eis. Die komplette Rücknahme der Dieselkürzung erscheint kurzfristig die einzige Möglichkeit, den Konflikt fürs erste zu befrieden, zumal die Bauern derzeit so gut wie keine Möglichkeit haben, auf andere Kraftstoffe oder Antriebstechniken umzusteigen. Alles andere, wie etwa eine faire Finanzierung des Stallumbaus oder eine bessere Unterstützung beim Boden- und Grundwasserschutz, benötigt mehr Zeit und kann nicht im Schweinsgalopp entschieden werden. Die Bundestagsfraktionen sind jetzt am Zug. Die Ampelparteien sollten ein Interesse daran haben, die ohnehin aufgeheizte Stimmung im Land etwas abzukühlen. Die Mittel dazu haben sie in der Hand."/al/DP/jha