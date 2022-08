Pressestimme: 'Volksstimme' zu den neuen Corona-Maßnahmen

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu den neuen Corona-Maßnahmen:

"Deutschland ist offenbar eine Insel. Während in den meisten Ländern die Corona-Maßnahmen ausgelaufen sind und kaum Pläne für neue bestehen, plant das Ampel-Kabinett wieder mit Verschärfungen. Auch wenn bislang wenig darauf hindeutet, rechnet Gesundheitsminister Karl Lauterbach im Herbst offenbar mit einer Corona-Welle und einer gefährlichen Virus-Variante. Manches in seiner Gesetzesvorlage scheint plausibel, vieles nicht. Dass Schulkinder ab der 5. Klasse wieder eine Maskenpflicht - die in Regierungsflugzeugen bekanntlich nicht gilt - auferlegt bekommen können, ist aber schlichtweg ein Skandal. Wenn Bundestag und Bundesrat dem Gesetz zustimmen, sollte sich der Gesundheitsminister endlich auf drei Schlüsselprobleme konzentrieren, die in seinem Ressort bestehen: Die Milliardendefizite der Krankenkassen, die ebenso enormen Defizite in der Pflegeversicherung und an erster Stelle die Behebung des Pflegemangels in den Krankenhäusern und Heimen."/zz/DP/he