Pressestimme: 'Volksstimme' zu deutscher Afrika-Politik

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu deutscher Afrika-Politik:

"Afrika avanciert für deutsche Ampel-Regierung zum wahren Lieblingskontinent. Bei allen Misslichkeiten wie dem gescheiterten Mali-Einsatz der Bundeswehr soll es endlich vorgehen mit einer Partnerschaft auf Augenhöhe, wie es vollmundig tönt. Kanzler Olaf Scholz, gerade in Nigeria und Ghana unterwegs, marschiert dabei munter vornweg. Assistiert wird er von Bundespräsient Frank-Walter Steinmeier, der im ostafrikanischen Tansania Abbitte für deutsche Kolonialgewalt leistet. Dann ist da noch Innenministerin Nancy Faeser, die Marokko einen Migrationsvertrag abringen will. Dies schließlich ist der Kern der politischen Offensive. Die afrikanischen Staaten sollen ihre Bürger, für deren Aufnahme Deutschland keine Kapazitäten hat, zurücknehmen. Darin besteht dort kein Interesse, was jedoch durch finanzielle Anreise geweckt werden könnte. Sich allerdings Europas Asylverfahren an den Hals zu holen, wie es es die Union und FDP wollen, werden sich Afrikas Regierungen hüten."/zz/DP/he