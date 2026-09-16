16.09.2026 05:34:38

Pressestimme: 'Volksstimme' zu deutscher Aufrüstung

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu deutscher Aufrüstung:

"Deutschlands Verteidigungspolitik steht am Scheideweg. Grund ist die Deindustrialisierung. Besonders gebeutelt ist die Automobilbranche. Sie liefert aber zugleich einen Ansatz, um aus der Krise zu kommen: die Umstellung auf Rüstungsproduktion. Ähnliches gilt für die Werften in Mecklenburg-Vorpommern. Wenn nun noch die USA ihre leeren Waffenarsenale von Herstellern in Deutschland füllen lassen würden, wäre das der nächste große Wurf. Vielen wird aber schwindlig bei so viel Rüstungsschwung. Die unzähligen Kriegsbilder aus der Ukraine, die hier die Verteidigungsbereitschaft erhöhen sollen, bewirken auch das Gegenteil. Mit dem Ergebnis, dass zwei deutsche Parteien - AfD und BSW - sich mit dem Frieden im Osten zu profilieren versuchen. Der Erfolg ist beträchtlich."/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor Fed-Zinsentscheid: ATX höher -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt tendieren aufwärts. Die Märkte in Fernost verzeichneten zur Wochenmitte Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen