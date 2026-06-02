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02.06.2026 05:34:40
Pressestimme: 'Volksstimme' zu Deutschland und UN-Sicherheitsrat
MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Deutschland und UN-Sicherheitsrat:
"Im UN-Sicherheitsrat sind noch immer Prestige und Aufmerksamkeit in höchsten Maße zu gewinnen. Gleich drei EU-Länder kämpfen daher morgen um die beiden Plätze für Westeuropa: Portugal, Österreich und Deutschland. Für Deutschland spricht, dass es meist ein vorbildlicher Unterstützter der UN-Ziele und ein pünktlicher und gewichtiger Zahler ist in erster Linie streitet für Deutschlands Präsenz Außenminister Johann Wadephul (CDU). Er ist eine Art globaler Wanderprediger, dessen Bild in jeder deutschen Vertretung hängt. Die UN-Entscheidung wird auch zeigen, wie der Außenminister weltweit wirklich ankommt. Es wäre eine Blamage, wenn der Chefdiplomat und somit Deutschland den Sicherheitsrat verpassten."/DP/jha
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