07.07.2026 05:34:40

Pressestimme: 'Volksstimme' zu einem 2029 möglichen Tour-Start in Berlin

BERLIN (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu einem 2029 möglichen Tour-Start in Berlin:

"Trotz aller Skandale, die sich bei der Tour de France ereignet haben, ist der Ruf des legendären Profi-Etappenrennens ungebrochen. Heute finanzieren große Unternehmen Teams mit zweistelligen Millionenbeträgen, um in erster Linie eine Zulassung zur Tour de France zu erhalten. Der einfache Grund: Die "Tour" ist ein rentabler, global ausstrahlender Werbeträger. Schon heute sollte man sich deshalb in der Landesregierung überlegen, ob eine Fahrt durch Sachsen-Anhalt oder gar ein Etappenziel möglich wäre. Doch wer sich nicht rechtzeitig und eindeutig positioniert, könnte bei der Verteilung letztlich mit leeren Händen dastehen. Ein Beispiel war der von der sächsischen Landesregierung zunächst unterstützte Plan von Radsportfans, die Rad-Weltmeisterschaften noch einmal auf dem alten Sachsenring wie 1960 austragen zu lassen. Dem Vernehmen nach scheiterte das Projekt am Ende am Geld."/yyzz/DP/he

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