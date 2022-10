Pressestimme: 'Volksstimme' zu Erweiterung des Schengen-Raums

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Erweiterung des Schengen-Raums:

"Bulgarien und Rumänien sind 15 Jahre nach dem EU-Beitritt dem nächsten großen Schritt nahe: der Aufnahme in den Schengen-Raum. Bisher wollten vor allem Frankreich und Deutschland keine Grenzenlosigkeit bis ans Schwarze Meer. Begründet wurde dies, und zwar berechtigt, mit mangelnder Rechtsstaatlichkeit. Nicht dass die Korruption dort plötzlich verschwunden wäre. Doch wir leben in einer Zeitenwende, weshalb der Ruf nach europäischer Einigkeit ertönt. Kanzler Olaf Scholz hat ihn vernommen und seinen Segen gegeben. Der Rest ist Formsache. Natürlich hätte die freie Durchfahrt von der bulgarisch-türkischen Grenze bis an den Atlantik auch einen mächtigen Haken. Es wäre die indirekte Eröffnung einer Balkanroute für Flüchtlinge. Bisher hat die nach der Migrationskrise 2015 verstärkte EU-Außengrenze in Bulgarien gehalten. Doch die Türkei ist dabei, Tausende syrische Flüchtlinge aus dem Land zu treiben. Dann dürfte sich das ändern."/al/DP/he